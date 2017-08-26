Harvey Kasırgası Teksas kıyılarına ulaştı









Kasırganın getirdiği rüzgarlar saatte 200 kilometre hızdan fazla.





Yavaş ilerleyen kasırga, Amerika’yı yaklaşık 12 yıldır vuran en şiddetli fırtına. Yetkililer, Harvey’nin uzun yağmurlara hazırlanan milyonlarca kişi açısından “ağır bir risk” oluşturduğunu ve “hayati tehlike” taşıdığını kaydediyorlar. Kasırgadan etkilenen bölgenin yeniden yapılanmasının uzun sürebileceği belirtiyor.





Teksas eyaletinin Meksika Körfezi'nde olan bölgelerini etkileyen kasırganın etki alanında Amerika'nın en kalabalık 4. kenti Houston da var.





Başkan Trump, kasırga kıyıya vurmadan bir kaç saat önce, Twitter üzerinden, Teksas'ta resmi olarak doğal afet ilan edildiğini ve her türlü federal ödenek ve yardımın yapılacağını belirtti.





Harvey dün tropik bir alçak basınçtan hızlıca 1. Kategori kasırgaya yükseldi. Bu sabah erken saatlerde ise Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey’nin 2. Kategori kasırga haline geldiğini açıkladı. Öğleden sonra da, Meksika Körfezi'nin ılık sularıyla beslenen kasırganın 3.kategoriye ulaştığı duyuruldu. Akşam saatlerinde ise kasırganın 4. kategoriye yükseldiği belirtildi.





Teksas’ta Corpus Christie’den Galveston Adası’nın batı kısmına uzanan 7 ilçenin tamamında alçak bölgelerde yaşayan on binlerce yerleşimci için zorunlu tahliye kararı alındı. Bu ilçelerden dördünde, yetkililer tüm ilçenin boşaltılması talimatını verdi ve kalanları da hiç kimsenin kurtarılma garantisinin olmadığı yönünde uyardı.