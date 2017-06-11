Samanyolu Haber /Dünya / Katar'a yaptırımda artık 'mantık sınırları' aşıldı /11 Haziran 2017 09:24

Katar'a yaptırımda artık 'mantık sınırları' aşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri FIFA'ya 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Tayland ile oynayacakları maçta görev alacak Katarlı hakemlerin değiştirilmesi için FIFA'ya başvurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Futbol Federasyonu'nun, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Tayland ile oynayacakları maçta görev alacak Katarlı hakemlerin değiştirilmesi için FIFA'ya başvurduğu belirtildi.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, BAE Futbol Federasyonu, FIFA'dan, salı günü Tayland ile yapılacak maçı yönetecek Katarlı hakemlerin değiştirilmesini istedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 13 Haziran'da oynanacak maçın Katarlı hakem dörtlüsü, Fehd Cabir el-Merri, Yusuf eş-Şemri, Cuma Elburaşid ve Suud el Azbe'den oluşuyor.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
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