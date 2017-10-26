Katar Sermayesi Digitürk'ten sonra bakın hangi takımı satın alıyor ?

Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıllığına, yıllık 500 milyon dolar+KDV vererek satın alan Katarlı beIN Sports Başakşehir’i satın alıyor. Anlaşma büyük ölçüde tamam olduğu, açıklamanın da Ocak ayında yapılacağı belirtiliyor. Başakşehir’in başkanlığını ise AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın akrabası Göksel Gümüşdağ yapıyor.





Türkiye’nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye’de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi.