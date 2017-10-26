Bu sefer hedef Dışişleri çalışanları, Tasfiye operasyonları hız kesmiyor..

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL bahane edilerek başlatılan tasfiye operasyonları sürüyor. Bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen her gün gözaltı kararları veriliyor. Bugün de kamu kurumlarında çalışan 191 kişi hakkında gözaltı verildi Bugün 2 ayrı operasyonda verilen gözaltı kararlarının ilki TSK çalışanlarına yönelik . 31 ilde düzenlenen operasyonda 70 gözaltı bulunduğu belirtiliyor.





Ankara dahil 30 ilde gerçekleşen diğer operasyonda ise eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı 121 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonlar devam ediyor.