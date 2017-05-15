Katar'a parayla Asker gönderiyoruz....

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, “Mehmetçik ‘lejyoner’ mi oluyor?” diye sorarken, yazısında şu ifadeleri kullandı:







Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kardeşim” dediği Katar Emiri’nin ülkesinde askeri üs kuruyor.

TSK’nın Katar üssüne ilişkin anlaşma imzalandı, TBMM onayına sunuldu. Anlaşmanın onaylanmasının ardından Mehmetçik Katar’da konuşlandırılacak.

Ancak anlaşma metnine baktığınızda “belirsizlikler”, böylesine önemli bir anlaşmada hiç olmayacak unsurlar göze çarpıyor:





– Soru: Neden Katar? yanıt: “F… ile iyi mücadele ediyor”





– Anlaşmada, Mehmetçiğin neden Katar’a gönderileceğine ilişkin hiçbir unsur yer almıyor. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, CHP’li vekiller de bu soruyu soruyorlar Dışişleri Bakanlığı’ndan anlaşmayı anlatmak için gelen Büyükelçi Ümit Yardım’a… Yanıt ise son derece ilginç…

Büyükelçi Yardım, uzun uzun “Katar’ın 15 Temmuz darbesi sırasında nasıl Türkiye’nin yanında durduğunu, F… ile mücadele konusunda ne kadar yardımcı olduğunu, Katar’da hiç F… unsur bırakmadığını” filan anlatıyor.

Büyükelçinin açıklamalarından şu ortaya çıkıyor: Bundan sonra F… ile iyi mücadele ediyor diye bazı ülkelere, Mehmetçik gönderilecek… O ülkeleri korumak, gerekirse de o ülkeler adına savaşmak üzere…





– “Tüm masraflar Katar’a ait”-





Anlaşmada dikkat çeken bir başka unsur, Katar’a gidecek Mehmetçiğin görev yapacağı üssün inşasından orada görev yaparken ortaya çıkan masraflara kadar her şeyin Katar hükümeti tarafından karşılanacak olması…

İlk bakışta “Ne güzel işte, Türkiye’nin cebinden bir şey çıkmayacak” diye düşünenler olabilir. Onlara şu soruyu sormak lazım; “Masraflar karşılanıyor iyi de, Mehmetçik neden Katar’a gönderiliyor?” Elbette Katar’ın güvenliğine “katkı için”. Yani Katar, komşularıyla bir sorun yaşasa, Mehmetçik devreye sokulacak, Katarlılar Mehmetçik tarafından “korunup kollanacak”. Yani Katar’ın yaptığı masrafları, Mehmetçik “kanıyla” ödeyecek. Ama Türk maliyesinden “tek kuruş bile çıkmayacak…”

Lafı dolandırmaya gerek yok…





CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, lafı hiç dolandırmadan, Mehmetçiğin düşürüldüğü durumu da sorduğu sorularla özetledi bile…





“Türkiye Katar’da ne karşılığında askeri üs kuruyor? Bunun masrafını niye Katar karşılıyor? Kaç yıl orada olacağız? Katar’ın stratejik önemi nedir, hiçbir askeri gücü olmayan Katar’ın bize ne faydası olacaktır? Türk askeri para karşılığı Katar’ın jandarmalığını mı yapacak? Sünni blokun Şii eksenine karşı korunması görevini mi yapacak?”



