AKP'li partiler Almanya'da seçimde hüsrana uğradı

Yaklaşık 18 milyon nüfusuyla Almanya’nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya seçimleri yapıldı. Göçmen nüfusun da en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’daki 2 buçuk milyona yakın göçmenden yaklaşık bir milyonu Türkiye kökenli.





Eyaletteki 13 milyon seçmen Almanya’daki toplam seçmenlerin yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu açıdan Pazar günkü seçim 24 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçiminin provası olarak değerlendiriliyor ve ‘küçük genel seçim’ olarak tanımlanıyor.





237 sandalyeli meclis için AKP'ye yakın isimlerin kurduğu BIG ile ADD partileri de yarıştı. Adalet ve Yenilik Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği 1 milyona yakın Türk kökenlinin yaşadığı KRV’de toplam 31 bin 108 oy alabildi .













Oy dağılımı ise BIG 17 bin 455 oy (yüzde 0.2), AD Demokraten 13 bin 653 oy (yüzde 0.2) oldu.







Her iki partinin de yüzde 5 olan seçim barajını aşarak meclise girme ihtimali bulunmuyor ve bu seçimden sonra birleşerek, genel seçimlere ortak listeyle gireceklerinden yola çıkılıyor.





Kuzey Ren Vestfalya’da ipi göğüsleyen partiler ve diğerleri ara vermeden, genel seçim kampanyalarına başlayacaklar. Almanya’daki ‘süper seçim yılında’ maratonunun büyük finali 24 Eylül Pazar günü yapılacak.