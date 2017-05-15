Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li partiler Almanya'da seçimde hüsrana uğradı /15 Mayıs 2017 12:31

AKP'li partiler Almanya'da seçimde hüsrana uğradı

Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinde AKP'ye yakın kişilerin kurduğu iki parti de yarıştı...AKP'li partiler Eyaletteki 13 milyon seçmenden 31 bin oy aldılar

SHABER3.COM

Yaklaşık 18 milyon nüfusuyla Almanya’nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya seçimleri yapıldı. Göçmen nüfusun da en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’daki 2 buçuk milyona yakın göçmenden yaklaşık bir milyonu Türkiye kökenli.

Eyaletteki 13 milyon seçmen Almanya’daki toplam seçmenlerin yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu açıdan Pazar günkü seçim 24 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçiminin provası olarak değerlendiriliyor ve ‘küçük genel seçim’ olarak tanımlanıyor.

237 sandalyeli meclis için AKP'ye yakın isimlerin kurduğu BIG ile ADD partileri de yarıştı. Adalet ve Yenilik Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği 1 milyona yakın Türk kökenlinin yaşadığı KRV’de  toplam 31 bin  108 oy alabildi . 



Oy dağılımı ise BIG 17 bin 455 oy (yüzde 0.2), AD Demokraten 13 bin 653 oy (yüzde 0.2) oldu. 

Her iki partinin de yüzde 5 olan seçim barajını aşarak meclise girme ihtimali bulunmuyor ve bu seçimden sonra birleşerek, genel seçimlere ortak listeyle gireceklerinden yola çıkılıyor.

Kuzey Ren Vestfalya’da ipi göğüsleyen partiler ve diğerleri ara vermeden, genel seçim kampanyalarına başlayacaklar. Almanya’daki ‘süper seçim yılında’ maratonunun büyük finali 24 Eylül Pazar günü yapılacak.
<< Önceki Haber AKP'li partiler Almanya'da seçimde hüsrana uğradı Sonraki Haber >>

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:01