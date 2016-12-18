Samanyolu Haber /Gündem / Katar Emiri yine Türkiye'de... /18 Aralık 2016 14:43

Katar Emiri yine Türkiye'de...

Açılışlar için Trabzon'da bulunan Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi bu kez de Trabzon'da karşıladı.

Katar Emiri yine Türkiye'de...


Her ay mutlaka Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Katar Emiri en son 23 Ekim'de İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gelmişti. Görüşmeye dair hiç bir ayrıntı verilmemişti. 
Bir önceki görüşme ise New York'ta gerçekleşmişti. Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul toplantıları esnasında buluşan ikilinin ne görüştüğü açıklanmamıştı.
Bugün Trabzon'da bir görüşme gerçekleştiren iki liderin yine hangi konuda görüştüğüne dair bilgi verilmezken, medya sadece magazin ayrıntılarıyla meşgul edildi. Katar Emiri için kaç lüks araç kiralandığı, kendisinin hangi araca bildiği, hangi uçakla geldiği gibi gereksiz ayrıntılarla meşgul edilen basın, görüşmeye dair yine bilgi edinemedi.

Daha önceki aylara bakıldığında yine her ayın 20'si civarında bir görüşme gerçekleştiği arşivlerde yer alıyor...





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