Katalonya bağımsızlık referandumu gergin geçiyor





Merkezi hükümetin yasadışı ilan ettiği oylama için Barcelona'da bulunan ulusal polis, sabaha karşı onlarca araçla şehirde bulunan üsten ayrıldı. Yerel saatle 09:00'da oylamanın başlaması ile polis, kentte referandum noktası olarak belirlenen okullara girilerek sandıklara el koymaya başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden el konulan sandıkların fotoğraflarını paylaştı ve "polis Katalonya'da görevine devam etmektedir" denildi.

El Periodico gazetesinde yer alan habere göre Barcelona'da polis plastik mermi kullandı. Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, birkaç kişi bu sırada yaralandı.





Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un oy vereceği Girona bölgesindeki bir merkeze de polis müdahalesi geldi. Reuters haber ajansı bu noktada polisle Katalanlar arasında çatışmalar yaşandığını bildiriyor.





Puigdemont yine Girona bölgesinde Cornella del Terri isimli bir köyde oyunu kullandığı açıklandı.





Madrid hükümetinin Katalonya temsilcisi Enric Millo, düzenlediği basın toplantısında, " Yapmak istemediğimiz bir şeyi yapmaya zorlandık" dedi.

Oy verme noktalarında internetin kesildiği de bildiriliyor.





Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Korkak bir başkan polisleriyle şehrimizi işgal etti, burası bizim şehrimiz" ifadesini kullandı.



