Türkiye'de insanlar borç batağında









Sözcü yazarı Necati Doğru, TÜİK’in yayımladığı “2016 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye’de 16 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşarken, 29 milyon kişi iki günde bir et yiyemiyor. Araştırmaya göre 50 milyon kişi tatil yapamazken, 52 milyon kişiyse borçlu yaşıyor.





Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 13.5 milyon kişinin konut masrafında zorlandığını, 18.6 milyon kişininse kış ısınmasını karşılayamadığını gösteriyor. Veriler, 23 milyon kişinin ciddi para sıkıntı çektiğine işaret ediyor.





Araştırmaya göre en zengin kent olan İstanbul’da 2.6 milyon yoksul var, bireysel geliri en yüksek olan kent Ankara’da ise 1 milyon yoksul yaşıyor.