Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de insanlar borç batağında /01 Ekim 2017 12:40

Türkiye'de insanlar borç batağında

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 16 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşarken, 52 milyon kişiyse borçlu yaşıyor

SHABER3.COM



Sözcü yazarı Necati Doğru, TÜİK’in yayımladığı “2016 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye’de 16 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşarken, 29 milyon kişi iki günde bir et yiyemiyor. Araştırmaya göre 50 milyon kişi tatil yapamazken, 52 milyon kişiyse borçlu yaşıyor.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 13.5 milyon kişinin konut masrafında zorlandığını, 18.6 milyon kişininse kış ısınmasını karşılayamadığını gösteriyor. Veriler, 23 milyon kişinin ciddi para sıkıntı çektiğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre en zengin kent olan İstanbul’da 2.6 milyon yoksul var, bireysel geliri en yüksek olan kent Ankara’da ise 1 milyon yoksul yaşıyor.
<< Önceki Haber Türkiye'de insanlar borç batağında Sonraki Haber >>

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:50