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Kartal'da terör alarmı
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01 Ocak 2017 19:26
Kartal'da terör alarmı
Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Kartal Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek araçta inceleme başlattı
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