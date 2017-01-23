Karayolları, HGS’li vatandaşı kazıklıyor haberiniz olsun!









Karayolları, HGS’li araçlardan ücretin otomatik tahsil edildiğini söylese de, kesilen U dönüşü ücreti itiraz etmeden geri ödenmiyor. Gişede HGS’li aracın tanınmaması şöyle sıkıntı yaratıyor:





İTİRAZ YOKSA İADE YOK





“Otomobilinizle Bahçeşehir’den yola çıktınız. Bahçeşehir gişeleri HGS etiketinizi okudu. Mahmutbey gişelerinden çıktığınızda ise HGS etiketiniz okunmuyor. OGS’den çıkış yaptığınız varsayılarak 2.75 TL hesabınızdan otomatik olarak kesiliyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak HGS etiketine göre Mahmutbey’den çıkış yapmış olmuyorsunuz. Sadece Bahçeşehir’den çıkmış olarak sisteme işleniyor. Akşam evinize giderken Mahmutbey gişelerinden girip yeniden Bahçeşehir’den çıkış yaparsanız, sizin HGS sisteminizde sabah Mahmutbey’den geçiş yaptığınız yer almadığı için sizi U dönüşü yapmış sayıyor ve 9.75 TL hesabınızdan kesiliyor. Yani sistem sizden 2.75 TL kesmesi gerekirken fazladan 7 TL daha alanıyor. Fazla kesilen para ancak sizin itirazınızla geri iade ediliyor.”





İNTERNETTEN TAKİP EDİN









Karayolları Genel Müdürlüğü’nün HGS Çağrı Merkezi numarası 0850 460 60 60 arandığında, karşınıza çıkan görevliye Mahmutbey gişelerinden geçtiğinizi söylerseniz paranız 48 saat içinde hesabınıza iade ediliyor. Görevli, Mahmutbey gişelerinin okumadığı için binlerce kişiden fazla para tahsil edildiğini anlatarak, “Mahmutbey’i kullananların fazla paralarını hemen iade ediyoruz” diye belirtiyor. Görevli, vatandaşların ücretlerini kendilerinin kontrol etmesi gerektiğini de altını çizerek söylüyor. HGS etiketleriyle ilgili tüm bilgiler, “hgsmusteri.ptt.gov.tr” adresinden takip edilebiliyor. İnternet sitesine HGS etiket numaranız, cep telefonunuz ve TC kimlik numaranızla abone olduğunuzda, hangi gişeden saat kaçta giriş çıkış yaptığınızı, ne kadar ücret ödediğinizi, kalan bakiyenizi ve kaçak geçişiniz olup olmadığı görülüyor.