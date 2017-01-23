Samanyolu Haber /Gündem / 14 yılda Türkiye Uyuşturucu batağına düştü /23 Ocak 2017 09:28

14 yılda Türkiye Uyuşturucu batağına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele kadar uyuşturucu ile mücadelenin de önemli olduğunu söylemiş ve 'İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız' demiş

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Oysa AKP devri iktidarında uyuşturucu kullanımı rekor derece artmış . Sağlık Bakanlığının istatitiklerine göre 
2002-2013 yılları arasında Türkiye’deki Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (AMATEM) tedavi gören hasta sayıları yüzde 678 oranında artmış.

Ayrıca Türkiye Psikologlar Derneği’nin  2002 yılında yaptığı araştırmaya göre 15-64 yaş arası grupta düzenli olarak, alkol ve sigara dışında kalan, bağımlılık yapan madde kullanan nüfusun oranı %0,32’ydi. Aynı araştırmaya göre yaşam boyu en az bir kez bu maddeleri kullanan grup ise nüfusun %1,3’ünü oluşturuyor. 2002’de hayatında en az bir kez uyuşturucu kullananların oranı %1,3’den, 2011’de %2,7’ye çıkarak bir artış göstermiştir.  

Yine Emniyet raporlarına yansıyan bir başka rapora göre bu sorunun son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başlayan uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının 10 yaşa kadar indiğini gösteriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) raporunda daha çarpıcı gerçekler var. 
AKP devri iktidarında okullarda Öğrencilerin yüzde 26,7'si sigara, puro, pipo, nargile gibi bir tütün ürününü, yüzde 19,4'ü  alkollü içecekleri denediğini, yüzde 2,2'si  hastalık nedeni dışında ilaç kullandığını belirtti.
 
Öğrencilerde herhangi bir yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu maddenin en az bir kere denenme oranı yüzde 1,5 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde yüzde 2,3, kızlarda yüzde 0,7 olarak hesaplandı. 

Uyuşturucu kullanımı artınca uyuşturucudan ölenlerin sayısı da rekor kırdı. Bu sayılar bu kadar kötüleşince 2014'ten itibaren Emniyet Türkiye'de suç istatistiği yayınlamayı bıraktı. 
Bakan Soylu'nun üst perdeden acımayın açıklaması da pek manidar bulundu. 
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