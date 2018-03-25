Karayılan'dan Öcalan iddiası: İmralı'ya gidip görüştüler

Dengê Welat radyosuna konuşan Karayılan, Abdullah Öcalan’ın durumuyla ilgili yeni bir gelişmenin olduğunu söyledi. Karayılan, İmralı’daki yeni gelişmeye ilişkin olarak “Bizler yeni bilgiler aldık” dedi ve “Türkiye ve Rusya arasında stratejik bir ittifak yapılmıştır. Afrin’deki direnişi durdurmak için bir heyet olarak İmralı’ya gitmişler” ifadelerini kullandı.







Öcalan’a Afrin teslim edilsin çağrısında bulunsun diye gidildiğini öne süren Karayılan, talebin ise Öcalan tarafından reddedildiğini iddia etti.





Karayılan, kamuoyuna konuya ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, “Çünkü bu durum çok önemlidir” dedi.