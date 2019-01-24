Karamollaoğlu: Ne bu tedirginlik, bu telaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimin yaklaştığını hatırlatan Karamollaoğlu, bu nedenle siyasi açıklamaların havada uçuştuğunu söyledi.





‘DİYORLAR Kİ; KAZANAMAZSAK BAŞÖRTÜLÜLER CADDELERDE YÜRÜYEMEYECEK’





Karamollaoğlu, “Lakin bunlardan bazıları bizi hayrete düşürüyor. Bunun son örneği bir iktidar milletvekilinin yaptığı açıklamadır. Diyor ki sayın vekil, ‘Kazanamazsak tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak’. Bu ne tedirginlik ne telaş? Adeta bu seçimi kaybedeceklerini görüyorlar. Bu ‘ikinci vergi’ dediğiniz şey AK Parti iktidarında, çözüm sürecinde ortaya çıkmış bir mesele değil mi?





‘FAKAT KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK’





Yani korkuttuğunuz şey bile sizin eseriniz. Yahu bu bir yerel seçim, yerel meselelerle alakalı yönetici seçimi yapacağız; iktidar değişikliği değil. Bakınız 1989’da ANAP yerel seçimleri kaybetti, sonucunda kıyamet kopmadı. AK Parti korku ile seçmenini elinde tutmak istiyor; fakat korkunun ecele faydası yok. Türkiye, yerel yönetimlerde bir değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu kimse görmezden gelemez” diye konuştu.





Karamollaoğlu, yerel seçime yönelik hazırlıkların sürdürüldüğünü ve pazar günü adayların tamamına yakınını açıklayacaklarını söyledi.





‘CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAYABİLMELİ’





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fazıl Say’ın ‘Truva Sonatı’ eserinin Ankara prömiyerine katılmasını da değerlendiren SP lideri Karamollaoğlu, “Bu ülkenin cumhurbaşkanı, hangi fikir, hangi inanca sahip olura olsun herkesle bir araya gelebilmeli herkesi kucaklayabilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu makam bunu gerektirmektedir. Fakat ne hikmetse ülkenin normalleşmesi adına bir adım atsak hemen ‘hain’ damgası yiyoruz. İşin ilginci bize bu ithamlarda bulunanlar Sayın Erdoğan ve Fazıl Say’ın bir araya gelmesine en olumlu yorumları yapıyorlar. Özellikle iktidar kanadına sesleniyorum. Size helal olan, başkasına haram olmaz. İktidar yanlıları çifte standarttan vazgeçmeliler. Bu ülkenin sorunlarının çözülmesi adına herkesle bir araya gelebilmeli, sevgi ve kardeşlik iklimini hakim kılmalıyız” dedi.