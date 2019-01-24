'Flynn'in Türk ortakları açıklansın'

Rafiekian’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan bir dilekçede, iddianamede adı geçen Ekim Alptekin’in yanı sıra savcılardan “Türklerin etkili olduğu operasyonda tüm suç ortaklarının” isimlerini açıklanması talep edildi.







Davanın yargıcı, avukatın talebini kabul etmesi durumunda savcı, iddianamede “ortak komplocu” diye geçen yetkili kişilerin isimlerini açıklayacak.





“ALPTEKİN’İN SUÇ ORTAKLARI AÇIKLANSIN”





Avukat şu ana kadar Alptekin’in isminin açıkça yazıldığına, bu durumun sanıkların savunmasını yapabilmesi için yeterli olmadığına dikkat çekti. Dilekçede diğer suç ortaklarının açıklanması ile birlikte savunmanın davaya daha iyi hazırlanacağı ve sürpriz bir şeyle karşılaşmayacağı belirtildi.





Virginia’da görülen davada Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen’in iadesi için “komplo kurmak” ve “yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek” ile suçlanıyor. Burada Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'de bir dizi görüşme yaparak Flynn'e Alptekin aracılığıyla ödeme yaptıkları, Gülen'i kaçırma planını bizzat planlamak üzere bazı tekliflerde bulundukları geçmiş tanıkların anlatımıyla biliniyor.





İşadamı Ekim Alptekin’e yönelik bir diğer suçlama ise ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) “yalan beyanda bulunmak”.