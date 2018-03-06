Karamollaoğlu: Biz öyle bir şey demedik

Son 1 Kasım 2015 seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 0.7 oy alabildi. Ancak Saadet Partisi, 2019'da gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin şimdiden yıldızı haline geldi. Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamalar, partiyi uzun süredir gündemde tutacağa benziyor.





Cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP ile Saadet Partisi arasında bir ittifak görüşmesi trafiği yaşandığı ifade ediliyordu. İlk olarak Karamollaoğlu ile AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Sonrasında ise AKP'li Mustafa Şentop ile görüşme yapıldı.





Yapılan görüşmeler iki parti arasında bir ittifak görüşmesi gerçekleştiği şeklinde değerlendirilse de Saadet lideri Karamollaoğlu, yaptığı açıklamalarla itiraz etti bu iddialara ve seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını deklare etti. Abdullah Gül ismi de bir süredir Saadet Partisi ile anılır oldu. İddiaya göre Gül, Saadet Partisi'nden aday olacaktı. Hatta CHP'li Dursun Çiçek, Gül'ün Saadet'ten aday olmasını temenni ettiklerini söyledi.





Çiçek, ihtiyaç olması halinde adaylık için gerekli olan 20 imzanın da kendi partilerinden sağlanabileceğini belirtti.





Ancak Karamollaoğlu ittifak ve Gül'ün adaylığı konusu tekrar gündeme gelince, kendi adaylarını çıkaracaklarını tekrar ifade etti. Katıldığı bir televizyon programında, "biz Abdullah Gül'ün adaylığını istiyoruz diye bir şey söylemedik..." dedi.





Karamollaoğlu, ittifak tartışmalarına kapıyı kapatmadı. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" diye konuştu.





İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." dedi.





Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutunması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.