İzmir’de GBT yaptırmak istemeyen saldırgan polisi öldürdü





İki polis, Kemalpaşa mahallesindeki 7055 sokakta 21 yaşındaki Serhat Ceyhan’ı saat 05.00’te durdurarak GBT yapmak istedi.



Ancak Ceyhan polislere direndi, devam eden tartışmada adam yanındaki bıçakla polislere saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan polis memurları durumu diğer meslektaşlarına bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memurlarından biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer polis memuru ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırdı.



Olayın ardından kaçan saldırgan Ceyhan kısa sürede yakalandı.



Polisin cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.