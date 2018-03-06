Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de GBT yaptırmak istemeyen saldırgan polisi öldürdü /06 Mart 2018 08:52

İzmir’de GBT yaptırmak istemeyen saldırgan polisi öldürdü

İzmir’de yoklama kaçağı olan 21 yaşındaki saldırgan, kendisine Genel Bilgi Tarama (GBT) yapmak isteyen bir polisi bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de GBT yaptırmak istemeyen saldırgan polisi öldürdü

İki polis, Kemalpaşa mahallesindeki 7055 sokakta 21 yaşındaki Serhat Ceyhan’ı saat 05.00’te durdurarak GBT yapmak istedi.

Ancak Ceyhan polislere direndi, devam eden tartışmada adam yanındaki bıçakla polislere saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan polis memurları durumu diğer meslektaşlarına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memurlarından biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer polis memuru ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırdı.

Olayın ardından kaçan saldırgan Ceyhan kısa sürede yakalandı.

Polisin cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir’de GBT yaptırmak istemeyen saldırgan polisi öldürdü Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:37