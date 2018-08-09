Karadeniz'deki sel felaketinden 500 bin kişi etkilendi

Karadeniz Sahil Yolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. 7 ilçede 500 bin kişinin sel afetinden etkilendiği duyuruldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise il genelinde sel felaketinden dolayı 8 ana köprünün yıkıldığını açıkladı. Yılmaz, “Helikopterlerle tahliye çalışması devam ediyor. Kapanan sahil yolu açılmaya çalışılıyor. Can kaybı şu ana kadar yok.” dedi.





Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz afetle ilgili yaptığı açıklamada,”7 ilçemizde ciddi şekilde afet var. AFAD gece 12’ye kadar devam edeceğini söyledi. Karadeniz Sahil Yolu’nda bir köprü yıkıldı. 8’e yakın köprü yıkıldı şu ana kadar. AFAD uyardığı için tedbir aldık ama köprülerin yıkılması öngörülmedik şeyler. Mahsur 165 vatandaşımızı helikopterlerle kurtarıyoruz. En ağır Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde.”ifadelerini kullandı.





Ordu Ünye’de ise şiddetli yağıştan ötürü 4 köprü yıkıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “4 köprü yıkıldı, 4 kişi yaralandı, 165 kişi kurtarılmayı bekliyor” dedi.







İlerleyen saatlerde Karadeniz Sahil Yolu tekrar ulaşıma açıldı. Mahsur kalan 165 kişini de kurtarıldığı açıklandı. Ordu Valisi Sedda Yavuz “Trabzon’dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun’dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.





Ordu’da sağanak Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere sürüklendi.







Ünye ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu biri Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan 4 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.



