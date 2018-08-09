Samanyolu Haber /Gündem / ABD el yükseltti... Türk heyet 'serbest bırakılacak 15 kişi' listesiyle dönüyor /09 Ağustos 2018 12:10

ABD el yükseltti... Türk heyet 'serbest bırakılacak 15 kişi' listesiyle dönüyor

Türk heyetinin dün gerçekleştirdiği Washington temasları sonrasında diplomatik kaynaklar, görüşmenin detaylarını anlattı. Buna göre ABD, serbest bırakılmasını istediği 15 kişinin listesini verdi.

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ABD ile, iki Türk Bakan'a yaptırım uygulanmasına kadar varan krizi aşmak için Washington'a giden Türk heyetinin görüşmelerinden somut bir uzlaşma çıkmadı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece "temaslara devam etmek" konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece papaz Andrew Brunson'ın serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye'de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz'un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmeleri çıkmaza sokan gelişme ise, Amerikan tarafının Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu. 

Türk heyetinin ABD Hazinesi'ndeki görüşmelerinde ana konuyu İran'a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Türk tarafı ABD'den, özellikle kasım ayında İran'a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye'ye İran'la mevcut kontratlar çerçevesinde 'ayrıcalık' tanınmasını istedi.

ABD tarafının bu konuda da net bir 'evet' yanıtı vermediği öğrenildi. Türk ve Amerikan heyetleri, 'görüşmelerin daha üst düzeyde devam etmesi' konusunda da uzlaştı.
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