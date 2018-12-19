Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

4 yıldır tutuklu bulunan ve hakkında hiçbir ciddi suç bulamadıkları halde cezaevinde tuttukları Karaca'yı anan Dumanlı, kendi suçlarını örtbas etmek için 17 Aralık'ın yıldönümlerinde bu tür operasyonlara tevessül edildiğini belirtti.







14 Aralık 2014'te gözaltına alınan 19 Aralık'ta da tutuklanan Karaca'ya atılan iftiraların tutmayacağını belirten Dumanlı 'Allah adaletiyle bunun hesabını soracak' dedi.





Bu sene 17 Aralık'ta farklı bir gündemin olduğunu belirten Dumanlı, Flynn davasına değindi.





530 bin dolar verilerek Hizmet hareketini ve Fethullah Gülen Hocaefendi'yi karalamak için hareket edenlerin suç üstü yakalandığını belirten Dumanlı, 'hukukun olduğu yerlerde' atılan iftiraların da tutmadığını vurguladı.



