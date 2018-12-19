Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da Türk kızı okul önünde öldürüldü /19 Aralık 2018 16:15

Hollanda'da Türk kızı okul önünde öldürüldü

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tasarım kolejinde okuyan 16 yaşındaki genç kız, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vuruldu.

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan bir tasarım kolejinde okuyan 16 yaşındaki Türkiye kökenli genç kız, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından okulunda vurularak öldürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Rotterdam'ın batı bölgesinde bulunan Designcollege'de yaşandı. Adının Hümeyra olduğu öğrenilen öğrenci, okulun girişindeki bisiklet parkında silahlı saldırıya uğradı. Görgü yanıklarına göre, Türkiye kökenli saldırgan, önce genç kızı iterek yere düşürdü. Ardından peş peşe 8 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KIZI RAHATSIZ EDİYORDU

Siyah bir otomobille olay yerinden uzaklaşan zanlı, okula birkaç kilometre mesafede polis tarafından yakalandı. Rotterdam polis sözcüsü, öldürülen genç kız ile saldırganın daha önce birbirlerini tanıdıklarını açıkladı. Polis, olayın nedenine ilişkin açıklamanın soruşturma sonunda yapılacağını söyledi.

Görgü tanıklarına göre, zanlı bir süreden beri genç kızı rahatsız ediyordu. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, saldırıyı "korkunç" diye değerlendirdi ve öldürülen genç kızın ailesine başsağlığı diledi. Okulda, aileler ve öğrencilerin katılımıyla Çarşamba sabahı Hümeyra için bir anma töreni düzenlenecek. 

BBC Türkçe
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