Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik cadı avı operasyonunda iki albay, dokuz yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve iki sivil olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

