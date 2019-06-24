Samanyolu Haber /Gündem / Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı /24 Haziran 2019 11:39

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında iki albay ve dokuz yüzbaşının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik cadı avı operasyonunda iki albay, dokuz yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve iki sivil olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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