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Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı
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Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı
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24 Haziran 2019 11:39
Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 30'u asker 32 gözaltı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında iki albay ve dokuz yüzbaşının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik cadı avı operasyonunda iki albay, dokuz yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve iki sivil olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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