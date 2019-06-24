Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin sosyal medya hesabında sessizlik hakim! /24 Haziran 2019 11:50

İBB'nin sosyal medya hesabında sessizlik hakim!

31 Mart seçimleri sonrasında tutunduğu açık taraflı tutum ile dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında sessizlik sürüyor.

SHABER3.COM

31 Mart seçimleri sonrasında tutunduğu açık taraflı tutum ile dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında sessizlik sürüyor.

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra ve ilerleyen süreçte açıkça taraf olan ve İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındıktan sonra ışık hızında İmamoğlu’nu takip etmeyi bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabında sessizlik hakim.
 
31 Mart’ta İmamoğlu seçimi kazandıktan ve mazbatasını teslim aldıktan sonra İmamoğlu dönemindeki tweet’leri ışık hızında silen İBB Twitter hesabı yöneticileri bugün sakin bir sabaha başladı.

İBB’den en son cumartesi günü atılan tweet’te seçime ulaşımla ilgili bilgiler yer aldı.


İBB çalışanları ne yapacak?


AKP lehine açıklama yapıp Ekrem İmamoğlu için protesto eden İBB çalışanları ne yapacak?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışanları Saraçhane'deki merkez bina önünde Ekrem İmamoğlu’na karşı eylem yapmak için bir araya gelmişti. 



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