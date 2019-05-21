Samanyolu Haber /Gündem / Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde 140 gözaltı kararı /21 Mayıs 2019 10:26

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde 140 gözaltı kararı

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde 41'i muvazzaf asker olmak üzere 140 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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TSK'deki tasfiye operasyonları kapsamında 140 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında  gözaltı kararı verilen 140 kişiden 41'inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

 

Gözaltı kararı verilenler arasında 4 albay, 6 yarbay, 8 binbaşı bulunuyor.
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