Kaplan, Bakanı neden terslediğini açıkladı

Dün Siirt'te çevresindeki kalabalıkla birlikte kendisiyle tokalaşmak için uğrayan Bakan Çağatay Kılıç'a 'Abuzittin değil Yusuf Kaplan konuşuyor, adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler' diyerek ilginç bir çıkış yapan Yenişafakçı Yusuf Kaplan bugün Twitter hesabından konuya atıfla ilginç ifadeler yazdı

Yusuf Kaplan mesajında ''Yalakaların, Çıkarcıların cirit attığı 1 ortamda dünyayı elinin tersiyle iten 1 adamı linç etmek vebaldir. Fikrin haysiyetini korudum.'' dedi.

Kendisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü ima eden Kaplan bakanı tersleyerek fikrin haysiyetini koruduğunu belirtti.





NE OLMUŞTU?





Dün Siirt'te Bakan Kılıç ve yanındakiler Yenişafakçı Yusuf Kaplan’ın imza kampanyası çerçevesinde konferans verdiği salona girdi. Bu sırada kürsüde konuşma yapan Yusuf Kaplan’ın yanına giden Bakan Kılıç, “Nasılsınız hocam, iyi misiniz” diye sordu.





Yusuf Kaplan “İyiyim, neredesin abi ya” demesi üzerine Bakan Kılıç, “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha.. Valla ben hemen çıkayım” dedi. Yusuf Kaplan da “Tabi ki git abi. Ne işin var ya” diye karşılık verince ortam tatsızlaştı.





Kısa süre duraksayan Bakan Kılıç, “Ne oldu, hayırdır ya” diye soru sordu. Yazar Kaplan bunun üzerine, “Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler” dedi.





Bunun üzerine Bakan Kılıç, “Peki, tamam, ben anladım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi” diyerek konferans salonundan ayrıldı.