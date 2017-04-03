Samanyolu Haber /Gündem / Kaplan, Bakanı neden terslediğini açıkladı /03 Nisan 2017 14:34

Kaplan, Bakanı neden terslediğini açıkladı

Yusuf Kaplan, Bakan Çağatay Kılıç'a yönelik sözlerinin sebebini açıkladı. 'Fikrin namusunu korudum' diyen Kaplan, kendisinin linç edildiğini iddia etti

Yenişafak yazarıyla Çağatay Kılıç arasında 'Abuzittin' gerilimi

Dün Siirt'te çevresindeki kalabalıkla birlikte kendisiyle tokalaşmak için uğrayan Bakan Çağatay Kılıç'a 'Abuzittin değil Yusuf Kaplan konuşuyor, adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler' diyerek ilginç bir çıkış yapan Yenişafakçı Yusuf Kaplan bugün Twitter hesabından konuya atıfla ilginç ifadeler yazdı

Yusuf Kaplan mesajında ''Yalakaların, Çıkarcıların cirit attığı 1 ortamda dünyayı elinin tersiyle iten 1 adamı linç etmek vebaldir. Fikrin haysiyetini korudum.'' dedi.

Kendisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü ima eden Kaplan bakanı tersleyerek fikrin haysiyetini koruduğunu belirtti. 

NE OLMUŞTU?

Dün Siirt'te Bakan Kılıç ve yanındakiler Yenişafakçı Yusuf Kaplan’ın imza kampanyası çerçevesinde konferans verdiği salona girdi. Bu sırada kürsüde konuşma yapan Yusuf Kaplan’ın yanına giden Bakan Kılıç, “Nasılsınız hocam, iyi misiniz” diye sordu.

Yusuf Kaplan “İyiyim, neredesin abi ya” demesi üzerine Bakan Kılıç, “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha.. Valla ben hemen çıkayım” dedi. Yusuf Kaplan da “Tabi ki git abi. Ne işin var ya” diye karşılık verince ortam tatsızlaştı.

Kısa süre duraksayan Bakan Kılıç, “Ne oldu, hayırdır ya” diye soru sordu. Yazar Kaplan bunun üzerine, “Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler” dedi.

Bunun üzerine Bakan Kılıç, “Peki, tamam, ben anladım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi” diyerek konferans salonundan ayrıldı.
<< Önceki Haber Kaplan, Bakanı neden terslediğini açıkladı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:43