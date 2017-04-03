Samanyolu Haber /Gündem / Taktik aynı Önce AKP'li troller talep ediyor Sonra Savcı harekete geçiyor /03 Nisan 2017 14:45

Taktik aynı Önce AKP'li troller talep ediyor Sonra Savcı harekete geçiyor

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un AKP'ye yönelik referandum açıklamaları sonrası soruşturma başlatıldı.

CHP Milletvekili'nden AKP'li trolleri kızdıran sözler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Halk TV'de yaptığı konuşmaya ilişkin soruşturma başlattı.

AKP'li troller konuşmayı hedef göstererek tutuklama talep etmişti


CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programına konuk oldu. Bozkurt, burada yaptığı konuşmada 'hayır' çağrısı yapıp "Süleyman Şah Türbesine sahip çıkamayan adamlarsınız. Siz kimsiniz be! Siz bu ülkeyi nasıl yönetirsiniz" demişti. Bozkurt, "Sizi hangi öğretmenler, hangi okullar yetiştirdi. Bu ülkenin insanları para yokken pul yokken, her evdeki iki kazanı alarak Ulusal Kurtuluş savaşı yaptınız. Utanmadan başkanlık istiyorsunuz, hadi lan oradan" ifadelerini kullanmıştı.

'İZMİR'DEN DENİZE DÖKERİZ'

"Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a..." diye konuşan Bozkurt, "Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halk Arenası programında konuşan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan (TCK 216) soruşturma başlatıldı
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