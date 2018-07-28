Kapıları kırarak girdiler, yüz öğrenci ve velisi gözaltına alındı

Hakkındaki suçlamalardan dolayı uzun süre Türkiye'de kalan ve geçtiğimiz günlerde Afganistan’a geri gönderilen Özbek asıllı Raşid Dostum’un etkili olduğu bölge olan Şibirgan'daki okulu gece yarısı kuşatan Dostum'a yakın milis güçleri okul çevresini sardı.





Okulların önümüzdeki hafta açılacak olmasından dolayı kapalı olan CAG Eğitim Kurumları'na ait okulda veliler ve öğrencilerin sabahın erken saatlerinden itibaren pankartlarla gelerek nöbete başladı.





Kız öğrencilerin oturma eylemi başlattığı, velilerin de çadır kurarak diğer eyaletlerdeki gibi okulları savunmaya başlaması üzerine ek polis araçları ve su sıkan zırhlı polis kuvvetleri getiren milisler kalabalığı şiddet uygulayarak dağıttı. Bu sırada bazı öğrenciler yaralandı.





Kilitli kapıları uzun süre zorlayan Raşit Dostum'a ait birlikler daha sonra duvardan atlayarak ya da kapıları kırarak içeri girdi.





Okul binasında bulunan 100 kadar öğrenci ve aileleri ise gözaltına alındı.