Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı yardımcısı: Bizim Hürkuş'umuz var, F-35 gelmiş gelmemiş kendileri bilir /28 Temmuz 2018 18:39

Cumhurbaşkanı yardımcısı: Bizim Hürkuş'umuz var, F-35 gelmiş gelmemiş kendileri bilir

ABD Başkanı Trump'un amborga tehdidine Erdoğan değil Yardımcısı Oktay Yozgat'tan cevap verdi: İHA’larımız, SİHA’larımız füzelerimiz, HÜRKUŞ’umuz var. F-35’ler gelmiş gelmemiş onların bileceği iş, işimize bakacağız”

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Oktay, Türkiye’nin, yıl sonuna kadar, ikinci şahlanış dönemine gireceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bugün yeni sistemde cumhurbaşkanımızın başkanlığında, politika kurullarıyla, ofisleriyle ve yeni kabinesiyle, bakanlarla, yeni bir sistem ve bizde o sistemin içerisinde cumhurbaşkanımızın teveccühü ile yer almış bulunuyoruz. Bu makamlarda, bugün biz, yarın başkaları olacak. Bu bir bayrak yarışı. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü yerine getirme zamanı. Yani 2’nci kalkınma hamlesi, 2’nci şahlanış dönemi diye tabir etiğimiz, 2’nci şahlanış kolay olmayacak. Türkiye’yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak. Uluslararası arenada bize karşı yürütülen olayların, hepiniz farkındasınız. Son bir haftada yaşananları söyle bir düşünseniz, ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Ama buna rağmen bugün Güney Afrika’da Türkiye’yi iftiharla temsil eden bir liderimiz. Ne pahasına olursa olsun biz bu Türkiye’yi ikiye katlayacağız. Kişi başı milli gelirde, 20 bin dolarların üzerine Türkiye’yi getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA’larımız, SİHA’larımız füzelerimiz, HÜRKUŞ’umuz, Atak helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek. F-35’ler gelmiş gelmemiş onların bileceği iş biz kendi işimize bakacağız” dedi.
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