7 bin bekçi alımı kafaları karıştırdı

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.





AK MİLİSLER İÇİN KADRO MU?





KHK ile 7 bin bekçi kadrosu açılması haberi sosyal medyada büyük tepki topladı. Açılan bu 7 bin kadroya AKP'li gençlerin yerleştirilip silahlandıralacağı iddia edildi.





NEDİR BU AK MİLİSLER?





AKP'ye yakın hesaplardan sosyal medyada yapılan silahlanma çağrısı uzun zamandır dikkat çekiyordu. Özellikle sosyal medyada yer alan çağrılarda Ak Gençlik'in silahlanarak milis güçleri oluşturması gerektiği ifadeleri yer almıştı. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de silahlanma iddialarını doğrulamıştı.





'SİLAHLANIN' ÇAĞRISI





Kendisinin Osmanlı Ocakları 1453 Genel Başkanı ve Ümmet Ocakları kurucu Genel Başkanı olduğu söyleyen Emin Canpolat kendi Twitter hesabından "Bizimle hareket eden tüm kardeşlerimize duyurumuzdur. Vatan için Bayrak için Erdoğan için silahlanın" çağrısında bulunmuştu.