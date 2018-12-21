Samanyolu Haber /Ekonomi / Kapanan küçük işletme sayısında %11.59'luk artış /21 Aralık 2018 17:06

Kapanan küçük işletme sayısında %11.59'luk artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı verilere göre Kasım ayında kurulan küçük işletme sayısı bir önceki ay olan Ekim’e göre yüzde 7.65 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı aynı dönemde yüzde 11.59 arttı.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1.87 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 11.90 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 27.37 azaldı.

Kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.34, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34.02 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 2.56 azaldı.

Yılın ilk 11 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 17.88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17.96 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 21.14 azaldı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8.58, kapanan kooperatif sayısı da yüzde 13.90 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 5.53 arttı.

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