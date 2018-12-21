Adana'nın MHP'li Belediye Başkanının kardeşine Erdoğan'a hakaret tutuklaması

Ceyhan'da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.







ADANA'DA YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ







6 Şubat 2015'te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bu kararın ardından Adana'da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.



