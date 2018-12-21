Samanyolu Haber /Gündem / Adana'nın MHP'li Belediye Başkanının kardeşine Erdoğan'a hakaret tutuklaması /21 Aralık 2018 17:04

Adana'nın MHP'li Belediye Başkanının kardeşine Erdoğan'a hakaret tutuklaması

Adana'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nü kardeşi Vedat Sözlü, Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

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Ceyhan'da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

ADANA'DA YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

6 Şubat 2015'te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bu kararın ardından Adana'da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.

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