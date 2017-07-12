Samanyolu Haber /Gündem / Kapalı devre 15 Temmuz etkinliği... /12 Temmuz 2017 08:48

Kapalı devre 15 Temmuz etkinliği...

Kontrollü Darbe söylemi 15 Temmuz etkinliklerinde de doğrulanıyor.. Erdoğan 15 Temmuz'u aykırı bir söylem olmadan bir propagandaya dönüştürdü. Meclis'te gerçekleştirilecek etkinliğe CHP ve MHP davet edilmedi. CHP’den Meclis’te yapılacak özel oturumda ise, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının metninin önceden teslim edilmesi istendi.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde 15 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin yayımlanan programda, Meclis bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşacakları belirtildi.

HDP ve CHP’ninse adı geçmedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, gece programıyla ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu doğru değil, 15 Temmuz babalarının malı değil, hepimizin ama 20 Temmuz yalnızca onların. Onlar birlikte 20 Temmuz’u kutlasınlar” dedi.

Konuşma metni istendi

Meclis başkanlığı, Meclis’te saat 13.00’te yapılacak özel oturumda ise parti liderlerinden 10’ar dakikalık konuşma metninin yabancı izleyicilere simultane çeviri yapılabilmesi için önceden iletilmesini istedi. Grup Başkanvekili Özel, Meclis teamüllerinde böyle bir uygulama olmadığını belirterek, konuşma süresinin de uzatılmasını istedi.

CHP’nin sürenin uzatılmasıyla ilgili başkanlıktan gelen yanıta göre hareket edeceği, konuşma metnininse önceden verilmeyeceği belirtildi.
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