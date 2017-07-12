LYS'de sıfır çekenler yine açıklanmadı

1.5 milyon üniversite adayı dün gün boyu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekledi. Dün geç saatlerde açıklanan sonuçlara göre kız öğrencilerin başarısı dikkat çekti. ÖSYM, sınav istatistiklerinde yine sıfır çeken aday sayısını vermedi.





ÖSYM, dün 1.5 milyon adayın merakla beklediği LYS sonuçlarını açıkladı. LYS-1 matematik testinin temel soru kitapçığındaki 75. ve 76. soruları, “ders kitaplarında yer almayan kazanımlardan çıktığı” gerekçesiyle iptal eden ÖSYM, sınav istatistiklerinde yine sıfır çeken aday sayısını vermedi. Sınav sonuçlarına göre MF-1, MF- 2, MF-3, MF-4 ve TS-1 puan türlerinde 1’er aday 500 tam puan alarak birinci olurken, TM- 1, TM-2, TM-3 ve TS-2 puan türlerinde 2’şer aday 500 tam puanla birinciliği paylaştı. Sonuçların açıklanmasının gecikmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.





Adaylar bu yıl LYS-3 sınavındaki 56 soruluk edebiyat testinde ciddi çöküş yaşadı. Geçen yıl ortalama 27 soruyu doğru yanıtlayan adaylar, bu yıl soruların ancak 21’ini doğru cevaplayabildi. MF puan türlerinde 480 ve üzeri puan alan adayların sayısı geçen yıla oranla yarı yarıya azalırken, geçen yıl MF ve TM puan türlerinde 100 puanı geçebilen aday sayısı da yaklaşık 160 bin azaldı. Bu yılki LYS’de kız öğrencilerin erkek öğrencilere MF puan türünde 4; TM puan türünde 6; TS puan türünde ise 7 puan fark atması dikkati çekti. ÖSYM, dün akşam 21.05’te, 10- 11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan LYS sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Sonuçları merakla bekleyen adaylar, sıralamalarını ve puanlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrendi.









Kızların başarısı





ÖSYM’nin açıkladığı istatistikler ise özetle şöyle:





Bu yılki LYS’de kız öğrencilerin matematik-fen puan türünde erkek öğrencilere 4 puan fark atması dikkati çekti. Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden TM puan türünde 6; TS puan türünde ise 7 puan fazla ortalama yaptı. 80 soruluk matematik sınavına giren toplam 814 bin 421 adayın ortalama doğru yaptığı soru sayısı 15,68 oldu. Geçen sene 50 soruluk matematik testinde adayların ortalaması 9,85; 30 soruluk geometri testindeki doğru yanıt sayısı ise 4,22 olmuştu.





LYS-2 sınavında çıkan 30 soruluk fizik sınavında ise 449 bin 812 aday, ortalama 6,82 soruyu doğru cevaplayabildi. Geçen yıl adayların doğru soru ortalaması ise 5,03’tü. Adayların 30’ar soruluk kimya ve biyoloji testlerinde de ortalama 10 doğru yapabilmesi dikkati çekti. Biyoloji testinde adayların geçen seneye oranla 3 puanlık bir ortalama artışı kaydettiği görüldü.





LYS-3 sınavındaki 56 soruluk edebiyat testinde adaylar ortalama 21 soruyu doğru cevaplarken 24 soruluk coğrafya 1 testinde de soruların ancak 9 tanesine doğru yanıt verebildi. Adayların bu yıl en fazla çöküş gösterdiği alan edebiyat oldu. Geçen yıl adaylar 56 soruluk edebiyat testinde soruların 27,36’sını doğru yanıtlamıştı. Bu yıl ortalamada 6 puanlık düşüş yaşandı.





LYS-4 sınavı kapsamındaki 44 soruluk tarih testinde ortalama 17,70 soruyu doğru cevaplayan adaylar, 14 soruluk coğrafya 2’de 5,19; 32 soruluk felsefe grubu testinde ise 11,90 doğru yanıtın sahibi oldu.





80 soruluk LYS-5 İngilizce testinde de adaylar ancak 22,73 soruya doğru yanıt verebildi. İngilizce dilinden sınava giren adaylar, diğer iki yabancı dil olan Almanca ve Fransızca’nın adaylarından ortalama 8 puan geride kaldı.





Sınav sonuçlarına göre MF-1, MF- 2, MF-3, MF-4 ve TS-1 puan türlerinde 1’er aday 500 tam puan alarak birinci olurken, TM- 1, TM-2, TM- 3 ve TS-2 puan türlerinde 2’şer aday 500 tam puanla birinciliği paylaştı. Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinden de 1’er aday 500 tam puan aldı. ÖSYM, bu yıl da sıfır çeken adayların sayısını açıklamadı. MF puan türlerinde 480 ve üzeri puan adayların sayısı geçen yıla oranla yarı yarıya azaldı. TM ve TS puan türlerinde ise 480 ve üzeri puan alan aday sayısı arttı.





Fen liseleri şampiyon





Sınavda MF puan türünde en başarılı grup, ortalama 239,392 puanla lise son sınıf öğrencileri oldu. Onları 236,366 puanla lise mezunları takip etti. TM puan türünde de 215,101 puanla lise son sınıf öğrencileri birinci olurken, ikinciliği ise 214,989 puanla üniversite mezunu adaylar kaptı. TS puanlarında ise 229,548 ortalama ile üniversite mezunları açık ara şampiyon oldu. 2017 LYS’de MF ve TM puan türlerine göre en başarılı okul türü yine fen liseleri oldu. Fen liselerini özel fen liseleri, polis koleji, öğretmen liseleri, askeri lise ve yabancı dilde eğitim veren özel liseler izledi. İmam hatip liseleri ise bu yıl da meslek liseleri ile son sıraları paylaştı. TS puan türünde ise 290,464 puan ortalaması ile şampiyon sosyal bilimler liseleri oldu.





Büyük tepki





Üniversite adayları sonuçların açıklanması gecikince ÖSYM’nin Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. #ösym hashtag’iyle paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:





* 50 milyon oyu 1 saatte sayan ama 2 milyon öğrencinin sınav sonucunu 1 ayda hesaplayamayan sistemin kurbanlarıyız.





* “Çay mı demlesem, kendimi mi assam karar veremiyorum.” Anton Çehov n Ya biz seni sınav günü beklettik mi?





* Adam diyor, “Bursa’da açıklanmış.” Ne oğlum bu iftar saati mi? Parça parça okunuyor.