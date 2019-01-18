Kanter: Trump Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşmalı

Kanter, Reuters haber ajansına "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var." dedi.







26 yaşındaki oyuncunun açıklamaları hakkında İstanbul Savcılığının perşembe günü İnterpol'den kırmızı bültenle aranma talebi sonrası geldi. Savcılık, Kanter'in Türkiye'ye iadesini istedi. İnterpol'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.







Kanter, Türkiye'de silahlı terör örgütüne üyelik iddialarını reddederken Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, savunduğu görüşlerden dolayı ölüm tehdidi aldığını Tayyip Erdoğan taraftarları tarafından zarar görebileceğini ve takımının Londra'daki maçına bu yüzden gidemediğini söyledi.





Reuters haberinde şu detaya da yer verildi: 15 Temmuz sonrası Türkiye'de çoğunluğu Gülen Hareketi'ne yakın olan 77 bin kişi hapse atıldı. Öğretmenler, yargıçlar ve askerler dahil 150 bin memur da işinden kovuldu ya da uzaklaştırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde 250'ye yakın kişi hayatını kaybetti.