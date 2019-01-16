ABD'li Senatör Rubio Enes Kanter ile görüştü





Kanter, “Takım arkadaşlarım ve hatta arkadaşlarım bile bana sürekli deli olup olmadığımı soruyorlar, neden ... bu konular hakkında konuşmaya devam ediyorsunuz çünkü ailem hala Türkiye'de.” Dedi. “İnsanlar anlamıyor, NBA'de oynuyorum ve çok büyük bir platformum var, bu yüzden bu büyük platformu, sesi olmayan insanların sesi olarak kullanıyorum.”