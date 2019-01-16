Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li Senatör Rubio Enes Kanter ile görüştü /16 Ocak 2019 21:17

ABD'li Senatör Rubio Enes Kanter ile görüştü

Erdoğan'ı eleştirdiği için hakkında dava açılan Ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio ile görüştü

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Kanter, “Takım arkadaşlarım ve hatta arkadaşlarım bile bana sürekli deli olup olmadığımı soruyorlar, neden ... bu konular hakkında konuşmaya devam ediyorsunuz çünkü ailem hala Türkiye'de.” Dedi. “İnsanlar anlamıyor, NBA'de oynuyorum ve çok büyük bir platformum var, bu yüzden bu büyük platformu, sesi olmayan insanların sesi olarak kullanıyorum.”






Bu hafta tehditler sebebiyle  NBA maçı için Londra'ya gidemeyen Ünlü Basketbolcu Enes Kanter , Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio ile görüştü . Ziyarette Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve Enes Kanter'in Londra'daki  maça gidememesi konuşuldu  



Senatör Rubio, görüşme sonrası Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'deki insan hakları ihlallerini tartıştık" dedi.


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