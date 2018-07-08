Samanyolu Haber /Dünya / Kanser ilaçlarını sulandıran eczacıya ağır hapis cezası /08 Temmuz 2018 16:25

Kanser ilaçlarını sulandıran eczacıya ağır hapis cezası

Almanya’da bir eczacı kanser hastalarının ilaçlarını sulandırdığı için hem meslekten ömür boyu men edildi hem de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Panorama-news.de'nin haberine göre Almanya’nın Bottrop kentindeki eczacı Peter S., kanser ilaçlarını sulandırarak hem haksız kazanç sağlıyor hem de ölümle yüz yüze olan hastaların hayatıyla oynuyordu. Eczacının iki çalışanının ortaya çıkardığı skandal sonucu Essen Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan eczacı Peter S., 14 binden fazla kanser ilacını sulandırmak ve bu ilaçların tümünün parasını sağlık sigortalarından almaktan suçlu bulundu.

İLAÇLARIN KALİTESİNİ BOZDU

İlaçların sulandırılması nedeniyle kalitelerinin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken mahkeme, Peter S.’yi meslekten ömür boyu men etti ve 12 yıl hapisle cazalandırdı. Dava sırasında Peter S.’nin avukatları delillerin yeterli olmadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını istemişti.

ÇALIŞANLARA ÖDÜL

Savcılık, Peter S.’nin en az bin kişiye sulandırılmış ilaçlardan sattığını da tahmin ediyor. Eczacının skandalı ortaya çıkartan iki çalışanı, 2017 yılı sonunda bu tür olayları ortaya çıkaran kişilere verilen Alman Whistleblower Ödülü’ne layık görülmüştü.
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