Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da polise ekstra yetki veren yasa protesto edildi /08 Temmuz 2018 16:15

Almanya'da polise ekstra yetki veren yasa protesto edildi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti tarafından hazırlanan Polis Yetkilerini Artırma Yasası’na karşı büyük bir gösteri düzenlendi.

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Dün Düsseldorf'ta Sendikalar Birliği (DGB) binası önünde başlayan gösteriye, organize komitesinin yaptığı açıklamaya göre 18 bin kişi katıldı.  Evrensel'in haberine göre, yasanın Mecliste görüşülmesinin yaz tatili sonrasına bırakılması, polisin eyleme katılımı azaltmak için yaptığı açıklamalara ve eylemin yaz tatili öncesi gerçekleşmesine rağmen katılımın beklenenin çok üzerinde olması, halk arasında yasaya tepkinin tahmin edilenden de yüksek olduğunu gösterdi.

Yeni polis yasasını protesto edenler  pankartlar, dövizler ve sloganlar eşliğinde eyalet parlamentosuna doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca eyleme katılanların sayısı arttı. Gençlerin katılımı ise dikkat çekiciydi.

YASADA NELER YER ALIYOR?

CDU-FDP koalisyon hükümetinin iş başında olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hazırlanan yasa tasarında “terör tehlikesine karşı” polise daha fazla yetkilerin verilmesi öngörülüyor. Buna göre polisin somut bir şüphe olmadan istediği zaman trafikte kontrol yapması, kişi ve araçları aramasının önü açılıyor. Yine kamuya açık alanlara daha fazla kameranın yerleştirilmesi, hiçbir delil olmadan zanlı görülen kişilerin telefonları başta olmak üzere bütün iletişim araçlarının dinlenmesi, içeriğinin değiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda şüpheli kişilerin yurt dışına çıkması ve başka kişilerle görüşmeler yapması da yasaklanabilecek. Şüphelinin oturduğu yerden başka bir yere gitmesi de yasaklar arasında yer alıyor. Bunu güvence altına almak için elektronik kelepçe takılabilecek.

Eyalette şu anda gözaltı süresi en fazla 48 saat. Ancak gelecekte bu süre bir hafta (holiganlar), 10 gün (aile içi şiddet) ve 28 güne (terör şüphesi) çıkarılabilir.

Ayrıca bugüne kadar 12 saatle sınırlandırılan kimlik tespit süresi gelecekte 7 güne çıkarılıyor.

Meclisteki ilk geniş tartışmanın 7 Haziran’da yapılması planlanan yasa daha sonra tepkiler nedeniyle yaz sonrasına bırakıldı. 
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