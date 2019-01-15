Samanyolu Haber /Gündem / Kanallarını kapatan Doğuş Grubu Avrupa'daki otellerini satıyor /15 Ocak 2019 23:14

Kanallarını kapatan Doğuş Grubu Avrupa'daki otellerini satıyor

Türkiye'de küçülmeye devam eden Doğuş Grubu, Avrupa'daki otellerinden bazılarını da satıyor. Aralık ayında bankalara olan döviz karşılığı 25.2 milyar liralık borcunu yapılandıran Doğuş Holding, son olarak Kral TV'yi kapatma kararı almıştı.

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Bir çok yatırımını satan şirketin Avrupa'daki bazı otellerini Dubai Emiri El Maktum'un yatırım şirketine satmak için görüştüğü ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre satılması planlanan tesisler arasında İstanbul Grand Hyatt ve İtalya'daki iki otel de bulunuyor. Doğuş, geçen aylarda D-Marinas ve d.ream hisselerinin bir bölümünü yabancı yatırımcılara satmıştı.

Bloomberg'in ismini saklı tuttuğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, satılacak oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese ile İstanbul Grand Hyatt da bulunuyor. Otellerin Dubai'nin emirlik kontrolündeki üç holdinginden biri olan Jumeirah Grup tarafından işletileceği de iddia edildi. Doğuş, daha önce de Dubai merkezli Meraas Holding ile marina işletmeciliği üzerine işbirliği yapmıştı.

Doğuş Holding ve Dubai Holding yetkilileri ise konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak şirket bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.

Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'da 10 adet marinası bulunan D-Marinas'ın yüzde 25 hisssesini mayıs ayında 70 milyon Euro karşılığında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satan Doğuş Holding, yeme-içme sektöründe aralarında Nusr-Et ve Zuma gibi popüler markaların da bulunduğu restoranların çatı şirketi d.ream şirketinin yüzde 17 hissesini de 200 milyon Euro bedelle satmıştı.

Konaklama sektöründeki son satış ise kasım ayında Madrid'de bulunan Villa Magna otelinin 210 milyon Euro'ya Meksikalılara devriyle gerçekleşmişti.
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