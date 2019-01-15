Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da havalimanı grevleri yüzlerce uçuşu durdurdu /15 Ocak 2019 23:19

Almanya'da havalimanı grevleri yüzlerce uçuşu durdurdu

Almanya'da güvenlik çalışanları, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve gitti. Grev süresinde ülkede bulunan çok sayıda havalimanında uçuşlar 18 saat süreyle askıya alındı.

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Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di), güvenlik çalışanlarının saat ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesi için başlattığı uyarı grevleri nedeniyle Frankfurt, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Hannover-Langenhagen, Münih, Hamburg ve Bremen havalimanlarındaki çalışmalar yerel saatle 18 saat süreyle askıya alındı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin açıklamasına göre, grevler sebebiyle Frankfurt Havaalanı'nda bin 200 uçuştan 610’u iptal edilirken, Hamburg'da ise 357 uçuşun 202’si iptal edildi.

Geçen hafta Düsseldorf, Köln ve Stuttgart havaalanlarında güvenlik grevi sebebiyle 640’tan fazla uçuş iptal edilmişti.

Grevle giden Ver.di Sendikası, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli için saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklif ediyor.
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