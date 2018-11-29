Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'dan 17 Suudi'ye yaptırım /29 Kasım 2018 20:16

Kanada'dan 17 Suudi'ye yaptırım

Kanada hükümetinden, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı alındığı bildirildi.

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Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi uyruklu kişiye yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Freeland, yaptırımların, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de yargısız infaz edilmesinden sorumlu veya ilişkili bireyleri hedef aldığını ve bu kişilerin Kanada'daki tüm varlıklarını etkin bir şekilde dondurduğunu vurguladı.

Yaptırım listesinin ayrıca Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası uyarınca da işlem göreceğini belirten Freeland, bu kişilerin Kanada'ya kabul edilmeyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Freeland, "Bu 17 Suudi vatandaşı hakkında yaptırım uygularken Kaşıkçı cinayetini çevreleyen koşulların şeffaf ve titiz bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar sunulan açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksundur. Kanada, insan hakları savunucularını desteklemeye kararlı ve dünya çapında basın özgürlüğünü desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, tüm bireylerin ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıyı temsil ettiğini aktaran Kanada Dışişleri Bakanı, "Kanada güvenilir ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yapmayı sürdürüyor. Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu olanların hesap vermesi ve adaletle yüzleşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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