Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.





Trump, günler öncesinden belirlenen görüşmeyi Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşana askeri gerilim üzerine iptal ettiğini söyledi.





Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





Gemilerin ve mürettebatlarının Rusya'dan Ukrayna'ya iade edilmemesine dayanarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'deki önceden planlanmış toplantımı iptal etmenin ilgili bütün taraflar için en iyisi olacağına karar verdim. Bu durum çözülür çözülmez, yine anlamlı bir zirveyi sabırsızlıkla bekliyorum!



