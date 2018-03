Kanada Parlementosundan Türkiye'ye ağır insan hakları eleştirisi

-Dehşete Düştüm-





-Büyükelçiliğin Engelleme Girişimi Başarısız Oldu-

Öte yandan Türkiye'deki hukuksuzlukların Kanada’da gündeme gelmesi Dışişleri Bakanlığını rahatsız etti. Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, panelin yapilmasini engelleme konusunda başarisiz olunca, Turkiye-Kanada Dostluk Grubu üyesi parlementerlere bir yazi yazarak sitemde bulundu. Ünal, panelin düzenlenmesinden çok dostluk grubu üyelerinin panele destek veriyor olmasinin kendisini hayal kirikligina uğrattigi ifade etti.



Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve iktidardaki Liberal Parti üyesi Michael Levitt ise “Türkiye’deki bu baskı durumu çok büyük bir sorun. Bu konu hakkında benim ve bütün partilerden çalışan arkadaşlarımın çok büyük endişelerimiz var. Önümüzdeki günlerde bir şeyler yapmak icin uğraşacağız” ifadelerini kulllandı.Kanada’nin baskenti Ottawa, önceki gün aksam önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Anatolian Heritage Federation(AHF) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler’ konulu panelin modiratörlüğünü, Kanadalı insan hakları savunucusu David Kilgour yaptı. Panele Uluslararası Af Örgütü Kanada Genel Sekreteri Alex Neve, muhalefetteki Green Party lideri Elizabeth May, Kanada Parlamentosu Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve iktidardaki Liberal Parti üyesi Michael Levitt ile çok sayıda iktidar ve muhalefet milletvekili ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Kanada’nın en ünlü hukukçuları arasinda yer alan Lorne Walman ise Toronto’dan video konferans ile bağlandı. AKP hükümetinin zulmüne maruz kalan iki kadın misafir de panele katılarak yaşadıklarını paylaştı. Salonu dolduran 160 seçkin davetli, mağdur kadınların yürek burkan hikayeleri karsında adeta dehşete kapıldılar ve göz yaşlarını tutamadılar.“Türkiye hükümetinin bu tavri karşısında gerçekten dehşete düşmüş durumdayım. Bu konuda sesizimizi daha çok çkartmamız gerekir” diyen Green Party lideri Elizabeth May, Türk devletinin yaptiklarini anlamakta zorlandığını söyledi. Yaşananların Türkiye’nin müttefiki ülkeler ve Birleşmiş Milletler açısından kabul edilemez olduğunu kaydeden May, Biz de Türkiye’nin bir müttefik ülkesi olarak bunu kabul edemeyiz” dedi.İnsan Hakları Komitesi Başkanı Levitt, Türkiye’deki sureç nedeniyle bir çok ailenin parçalandığını, akademisyenlerin, medya çalışananlarının hatta öğrencilerin bile sebepsiz yere hapse atıldığını ifade etti. Türkiye’deki bu baskı durumunun çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Levitt “Bu konu hakkında benim ve tüm partilerden milletvekili arkadaşlarımın çok büyük endişelerimiz var” dedi. Levitt mağdurları da dinledikten sonra önümüzdeki günlerde Türkiye’deki özgürlükler ve demokrasi için bir şeyler yapmak için uğraşacaklarını kaydetti.Uluslararasi Af Örgütü’nün Kanada Genel Sekreteri Alex Neve, geçen yıl tutuklanan Türkiye temsilcileri Taner Kılıç dosyasından yola çıkarak hukuksuz tutuklamaları eleştirdi. Taner Kılıç'ın Haziran 2017 de Bylock kullandigi iddiasi ile tutuklandığını hatırlatan Neve, Amnesty International’in 57 yıllık tarihinde şimdiye kadar böyle bir olayın yaşanmadığını kaydetti. Türkiye’nin en çok gazeteciyi tutuklama konusunda dunyada birinci olduğunu söyleyen Neve, “Ama maalesef Turkiye için uluslararası alanda yeteri kadar bir eleştiri ve farkindalık yok. Neden Kanada ve dunyanin geri kalanı bu kadar sessiz? Neden ülkeler bir farkındalık yaratmak için bu kadar isteksiz? Neden bu kadar az aksiyon var” diye konustu.Hukukcu Lorne Walman ise Turkiye’den gelerek sığınma talebinde bulunan kişilerin başvurularının, büyük çoğunlukla Kabul edildığını ancak bazı hakimlerin olayların ciddiyetini tam kavrayamadiklari için başvuruların bir kısmının reddedilmesinden yakındı. Walman Kanada hükümetine bu insanlar ülkeden ayrılmak zorunda olmadan olmadan önce onların dosyalarını titizlikle inceleme cağrısındaa bulundu. Aile birleşimi için işlem süresinin çok yavaş olduğuna da dikkat çeken Walman, “Bunun için bir seyler yapilmasi gerekiyor” dedi. Walman, Türkiye’de veya üçüncü ülkelerde olan mağdurlara Kanada hükümetinin sponsor olması gerektiğını de vurguladı.İnsan haklari savunucusu David Kilgour panelin sonunda AKP zulmüne maruz kalan kitlelerin başında gelen Hizmet Hareketi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Şubat ayinda Gürcistan'a gittigini ve mağdurlarla görüştüğünü anlatan Kilgour, orada 9 ay süreyle haksız yere hapiste tutulan öğretmen Mustafa Çabuk’un tahliyesine ve öğrencilerinin onu karşılamasına tanık olduklarını ve çok etkilendiğini söyledi.