Kamuoyu baskısı AKP'ye MTV'de geri adım attırdı

“MTV AŞAĞI ÇEKİLECEK”





Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. MTV'de yapılması planlanan yüzde 40'lık artışın sorulması üzerine Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın dün Meclis resepsiyonunda yaptığı değerlendirme oldu. Ayrıca, bu konuya ilişkin çok farklı kesimlerden değerlendirmeler yansıdı. Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz, MTV'nin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı, makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Bey'e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir” diye konuştu.