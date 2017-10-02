Hükümetten ilk açıklama

BEKİR BOZDAĞ CEVAP VERMEDİ





Konu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’a da soruldu.



Bozdağ, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında olduğu, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddiasına ise, “Ben hükümet sözcüsüyüm, onu parti sözcüsüne sorun” şeklinde karşılık verdi.



