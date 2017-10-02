Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten ilk açıklama /02 Ekim 2017 21:22

Hükümetten ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddia edildi. İddia Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bozdağ, soruyu geçiştirdi. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de jet bir açıklama yaptı.

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BEKİR BOZDAĞ CEVAP VERMEDİ

Konu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’a da soruldu.
Bozdağ, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında olduğu, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddiasına ise, “Ben hükümet sözcüsüyüm, onu parti sözcüsüne sorun” şeklinde karşılık verdi.

HAKAN ÜNVER’DEN JET AÇIKLAMA

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver twitterdan takipçilerine seslenerek Erdoğan’ın istifasını istediği haberini yalanladı.


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