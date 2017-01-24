Samanyolu Haber /Gündem / Kamu-Sen 'Hayır' diyeceğini açıklayınca saldırıya uğradı /24 Ocak 2017 23:58

Kamu-Sen 'Hayır' diyeceğini açıklayınca saldırıya uğradı

Ülkü Ocakları mensubu olduğu iddia edilen 20- 25 kişilik grup Türkiye Kamu Sen'i bastı.

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Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son günlerde çok tartışılan başkanlık sistemi ile ilgili görüşünü açıklamıştı. Parlamenter sistemin  güçlendirilerek devam ettirilmesini belirten Koncuk, referandumda ise 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı. İşte Koncuk'un sosyal medya hesabından referandumla ilgili düşünceleri:



 Kamu-Sen Genel Merkezi'ne 25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen’in Ankara’daki genel merkezini basan kalabalık grup, önce kapıdaki güvenlik görevlileri ile tartışıp tartakladıktan sonra binaya girdi. Saldırganlar, binanın içinde taşkınlık yapıp sloganlar attı. Sendikayı basan grubun temsilcileri İsmail Koncuk ile de görüşüp, “istifa et” tehdidinde bulundu.

OLAYIN ARDINDAN KONCUK'TAN? İLK AÇIKLAMA

Saldırı hakkında yorum yapmak istemeyen İsmail Koncuk, “Önemli bir şey yok. Kendini bilmez çocuklar. Demek ki kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Olur, böyle şeyler. Onları da göndermişler anlaşılan. Sıkıntı yok” dedi. Koncuk, istifa tehditleri ile ilgili olarak da, “Beni kim istifaya çağırabilir, beni seçen delegeler. Demokratik yollardan seçilmiş insanız. Seçimle geliriz, seçimle gideriz bunlar doğru şeyler değil” diye konuştu.

KORAY AYDIN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Kamu Sen Genel Merkez binasına yapılan saldırıya MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da çok sert tepki geldi. 

ÖZDAĞ'DAN DA ÇOK SERT ÇIKIŞ

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da Kamu-Sen'e yapılan saldırıya çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özdağ, "Ülkücü Hareket Balgat'ın saldırıları karşısında yılmayacak. Erdoğan'ı başkan yapmak için ülküdaşlarını tehdit edenleri tarihe sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.
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