Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

İnternette paylaşılan videoda gökyüzünün aniden karardığı, sert rüzgarın estiği, ardından da bilim kurgu filmlerindeki ‘kıyamet’ sahnelerini andıran türden dev bir bulutun deniz ve plajın üstünü örttüğü görülüyor.

Videoyu paylaşan kişi, “Şemsiyeler uçup gitti, yüzüm kumla kaplandı, insanlar plajı terk etmek için koşuştu. Bulut birkaç dakikada üzerimizden geçerek gitti ve yeniden güneş çıktı” diye yazdı.





Bazı kullanıcılar olaya ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu. James Austria isimli kullanıcı, “Bu yoğun bulutun içinde uzay gemisi gizlendi” diye yazarken, Nitin Kumar, “Her an düşecekmiş gibi bir izlenim oluşuyor” yorumunda bulundu.





Chrome Who ise, “Bu dünyanın sonu” dedi.