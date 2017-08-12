Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Cihan Paçacı " Bugün halkımız iki çok ciddi şekilde iki kutuba ayrılmıştır. Ve her geçen gün bu kutuplaşma derinleşmektedir. Bunun süratle ortadan kaldırılması gerekir. Ve biz kuracağımız parti ile bunu başaracağız " dedi.





Açıklamanın bu kısmı Paçacı'nın Akşener'in kuracağı partide kurucular kurulu üyesi olduğu izlenimi oluşturdu.





Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a da açıklamalarda bulunan Cihan Paçacı bu konuda söz sahibi olduğu ve uzaktan değil olayın tam içinde olduğu görüldü.





Ahmet Hakan'ın 'Akşener cephesinden kesin ve net bilgiler' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Cihan Paçacı… Eski ekonomi bürokratlarından… DYP'de önemli görevler üstlendi… MHP'ye geçti… Şimdi ise Meral Akşener'in yanında mücadele veriyor…





Cihan Paçacı'ya Meral Akşener'in kuracağı yeni partiyle ilgili merak edilen soruları sordum. İşte söyledikleri:





— NE ZAMAN KURULACAK: Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak.





— KİMLER YER ALACAK: Yeni partiyi 75 kişilik bir kurucular kurulu oluşturacak… Gençler, kadınlar ve yeni isimler ağırlıkta olacak.





— MHP'NİN ALTERNATİFİ DEĞİL: Yeni partide MHP'liler tabii ki olacak ama parti MHP'ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak.





- MERKEZDE OLACAK: Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak.





- TEMEL HEDEF: Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek… Yeni partinin temel hedefi budur.





— ÖZDAĞ, AYDIN: Ümit Özdağ hareketin içinde ve Meral Hanım'ın yanında… Koray Aydın'ın da en kısa zamanda katılacağını umut ediyoruz.





— NASIL BİR PARTİ: Her görüşten insanın kendine ait değerleri bulacağı parti… Her kesime açık bir parti…





— ADI NE OLACAK: Yeni bir isim olacak… Eski partilerin isimlerini yeniden diriltmek gibi bir yaklaşım yok."