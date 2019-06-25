Samanyolu Haber /Gündem / Kahvehanede çay kavgası: 2 yaralı, 7 gözaltı /25 Haziran 2019 09:16

Kahvehanede çay kavgası: 2 yaralı, 7 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 21:00 sıralarında Fatih Mahallesi, Eski Karakurt Yolu üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş.'ye ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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