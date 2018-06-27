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Kahramanmaraş'ta çatışma: 2 şehit
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Kahramanmaraş'ta çatışma: 2 şehit
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27 Haziran 2018 13:59
Kahramanmaraş'ta çatışma: 2 şehit
Kahramanmaraş'ta 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.
SHABER3.COM
Kahramanmaraş'ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.
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