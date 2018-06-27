Samanyolu Haber /Gündem / MHP genel başkan yardımcısı görevinden alındı /27 Haziran 2018 13:54

MHP genel başkan yardımcısı görevinden alındı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

SHABER3.COM

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kanramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirtmiş, "Biz ne dersek, o olacaktır" sözleriyle dikkat çekmişti. 


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